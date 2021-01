Brasile: Corte suprema, assalto al Congresso Usa mettere in "allerta" democrazia brasiliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice della Corte suprema del Brasile (Stf), Edson Fachin, ha affermato che l'assalto al Congresso degli Stati Uniti da parte di alcuni sostenitori del presidente uscente Donald Trump dovrebbe mettere "in allerta" la democrazia brasiliana. "Le violenze commesse all'inizio del 2021 contro il Congresso Usa dovrebbero mettere in allerta la democrazia brasiliana", ha scritto Fachin in una nota inviata alla stampa. Il giudice, che è anche vicepresidente del Tribunale superiore elettorale (Tse), ha ricordato che in Brasile si terranno le elezioni presidenziali nel 2022 e ha sottolineato che il risultato delle urne deve essere rispettato. "Nell'ottobre 2022, il Brasile andrà alle urne per le elezioni presidenziali. Elezioni periodiche secondo le regole stabilite dalla Costituzione e una giustizia elettorale in grado di combattere la disinformazione sono essenziali per la democrazia e per il rispetto dei diritti delle generazioni future", ha affermato il giudice. Per Fachin, "chiunque destabilizzi il rinnovo del potere" o "affronti falsamente l'integrità delle elezioni deve essere ritenuto responsabile in un processo pubblico e trasparente". "La democrazia non ha posto per chi ne abusa", ha detto il giudice. Secondo Fachin, "nella truculenza dell'invasione del Campidoglio, la società e lo stato stesso sembrano essersi spostati dal terreno della civiltà a quello della barbarie". (segue) (Brb)