Brasile: Corte suprema, assalto al Congresso Usa mettere in "allerta" democrazia brasiliana (4)

- Alcuni funzionari della Casa Bianca avrebbero inoltre discusso telefonicamente e tramite messaggi la possibilità di evocare il 25mo emendamento della Costituzione Usa per rimuovere forzosamente il presidente Trump dal suo incarico. Secondo il quotidiano "The Hill", l'ipotesi sarebbe stata sollevata da un gruppo limitato di funzionari, e almeno per il momento non avrebbe interessato anche funzionari a livello di gabinetto. Una fonte della Casa Bianca citata dal quotidiano precisa anche che il vicepresidente Mike Pence non è stato consultato né informato delle discussioni in merito all'ipotetica rimozione di Trump, che dovrà comunque lasciare la Casa Bianca entro la fine del mese. Il 25mo emendamento della Costituzione Usa prevede che il vicepresidente Usa possa assumere i poteri al posto del presidente, nel caso quest'ultimo muoia, si dimetta o venga rimosso dal suo incarico. Tale procedura di rimozione deve essere approvata dalla maggioranza del governo e dal vicepresidente, e notificata al Congresso. La Costituzione prevede che la Camera dei rappresentanti si esprima con un voto a maggioranza qualificata di due terzi, nel caso il presidente si opponga alla propria rimozione dall'incarico. Il ricorso al 25mo emendamento della Costituzione contro il presidente Trump è stata invocata più volte dai Democratici, sia durante le indagini sul "Russiagate", sia lo scorso ottobre, quando il presidente ha contratto il coronavirus (Brb)