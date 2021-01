Brasile: ministro Esteri su assalto al Congresso Usa, "popolo americano si sente tradito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Ernesto Araujo, condanna l'assalto al Congresso degli Stati Uniti da parte di alcuni sostenitori del presidente uscente Donald Trump, pur riconoscendo che "gran parte del popolo americano si sente attaccato e tradito dalla propria classe politica". "Niente giustifica un'invasione come quella di ieri. Ma allo stesso tempo, nulla giustifica, in una democrazia, la mancanza di rispetto per le persone da parte delle istituzioni o di chi le controlla", ha scritto Araujo in una serie di pubblicazioni sul proprio profilo Twitter. Per Araujo, infatti, "si deve riconoscere che gran parte del popolo americano si sente attaccato e tradito dalla propria classe politica e diffida del processo elettorale". Per il ministro è necessario distinguere tra "processo elettorale" e "democrazia". "Dubitare dell'idoneità di un processo elettorale non significa rifiutare la democrazia. Al contrario, una sana democrazia richiede, come condizione essenziale, la fiducia della popolazione nell'idoneità del processo elettorale", ha scritto. Il ministro ha aggiunto che "è necessario smetterla di chiamare i fascisti i buoni cittadini quando si esprimono contro elementi del sistema politico o membri delle istituzioni. Delegittimare la protesta delle persone serve solo a mantenere strutture di potere antidemocratiche e i loro circuiti di interesse". (segue) (Brb)