Brasile: ministro Esteri su assalto al Congresso Usa, "popolo americano si sente tradito" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione di Bolsonaro arriva un giorno dopo l'irruzione dei sostenitori di Trump nella sede del Congresso federale Usa, che ha lasciato un bilancio di quattro morti e almeno 52 arresti. L'irruzione di manifestanti ha causato l'evacuazione di entrambe le Camere del Congresso. Una donna è stata uccisa da agenti di polizia durante l'irruzione e altre tre persone - una donna e due uomini - sono deceduti per non meglio precisate "emergenze mediche separate" nel corso della violenta manifestazione. Durante le proteste sono rimasti feriti anche 14 agenti di polizia. Nella serata di ieri, il Senato ha respinto con un voto bipartisan una mozione del Senato dell'Arizona, che chiedeva di non certificare la vittoria elettorale in quello Stato. Al momento dell'irruzione dei manifestanti nella sede del Congresso, i senatori erano impegnati a discutere proprio tale mozione, posta all'attenzione del Senato dai due senatori repubblicani dell'Arizona, Paul Gosar e Ted Cruz. (Brb)