© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le violenze negli Stati Uniti sono state "un atto fascista e reazionario aizzato dal presidente uscente Trump, che ha responsabilità gravissime sulla vicenda. Per questo mi stupiscono le dichiarazioni tiepide del presidente del Consiglio". Lo ha detto la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, capo delegazione di Italia viva, in un'intervista al Tg4. (Rin)