Brasile: Istituto di ricerca Fiocruz inizierà produzione vaccino Astrazeneca il 20 gennaio

- La Fondazione brasiliana Oswaldo Cruz (Fiocruz), istituzione scientifica per la ricerca e lo sviluppo delle scienze biologiche legata al locale ministero della Salute e istituto di riferimento per la ricerca a la cura della Covid-19 per l'America latina, ha informato che prevede di iniziare la produzione del vaccino anti-Covid sviluppato dalla casa farmaceutica anglo-svedese Astrazeneca in collaborazione con l'università britannica di Oxford il prossimo 20 gennaio. La produzione sarà avviata subito dopo l'arrivo dei Principi attivi farmaceutici (Ifa) che dovrebbero essere importati a metà gennaio. Secondo quanto previsto dall'accordo di trasferimento tecnologico, il complesso industriale Bio-Manguinhos di Rio de Janeiro è già pronto per elaborare l'Ifa dovrebbe essere in grado di fornire il primo milione di dosi al ministero della Salute tra 8 e 12 febbraio. (segue) (Brb)