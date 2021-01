Covid: Arcuri, consegna dosi vaccini Pfizer e Moderna spalmata su tutto l’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consegna delle 60 milioni di dosi destinate all’Italia, fra il vaccino Pfizer e quello di Moderna, “è spalmata in un tempo che dura fino alla fine dell’anno”. Così il commissario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, intervenendo nel corso della trasmissione “Dritto e rovescio” su Rete4. Alla luce della necessità di più dosi, per coprire l’intera popolazione, “speriamo quindi che presto vengano autorizzati altri vaccini. Se questo avvenisse noi avremo, come pensiamo, vaccini per poterli somministrare a tutti coloro che lo vorranno entro l’autunno”, ha aggiunto. (Rin)