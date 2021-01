Covid: Arcuri, Parlamento se vuole può decidere se vaccinare prima personale scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento "può decidere se prevedere la priorità nelle vaccinazioni per il personale scolastico, in modo da far riprendere la didattica in presenza". Lo ha affermato il commissario all’emergenza, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa settimanale sulla gestione dell’epidemia. "Il Parlamento - ha ricordato - ha votato un piano scansionato per varie categorie e potrà decidere, se lo ritiene, di modificarlo". (Rin)