Milano: cinquecento interventi su piante dopo nevicata del 28/12, caduti 173 alberi

- Sono stati circa cinquecento gli interventi sugli alberi di Milano, a seguito della nevicata del 28 dicembre, quando sul capoluogo lombardo sono caduti in media 18 centimetri di coltre bianca. La nevicata, per intensità, è stata la più forte degli ultimi dieci anni, come ha chiarito l’amministrazione comunale nella commissione consiliare che si è svolta questo pomeriggio, per esaminare le attività svolte prima, dopo e durante l’ondata di maltempo e le problematiche emerse. I danni più ingenti li hanno subiti le piante, soprattutto quelle sempreverdi, che rappresentano il quattro per cento dei 501.252 alberi che si trovano all'interno del Comune di Milano, 173 dei quali sono caduti sotto il peso della neve precipitata lo scorso 28 dicembre: 52 si trovavano lungo le strade, nove nei cortili delle scuole e 112 nei parchi, che sono stati chiusi dal Comune. “Nell’ambito del Coc - ha spiegato in commissione l’assessore a Urbanistica e Verde Pierfrancesco Maran - si è deciso a inizio nevicata di chiudere i 184 parchi recintati, per ridurre eventuali rischi”. A fine nevicata, è cominciata la verifica visiva sui singoli alberi, a partire da quelli posizionati nelle aree verdi non recintate e proseguita poi nei 3 milioni e 400mila metri quadrati di parchi chiusi, progressivamente riaperti tra il 1° e il 2 gennaio. “In tre giorni - ha fatto sapere Maran - gli interventi effettuati sono stati circa cinquecento, con supporto di autocarri e autoscale”, per pronto intervento, potature, abbattimenti, messe in sicurezza e supporto ad Amsa nella rimozione della neve e del ghiaccio dalle strade. (segue) (Rem)