Milano: cinquecento interventi su piante dopo nevicata del 28/12, caduti 173 alberi (2)

- Complessivamente, tra la notte del 28 dicembre e le prime ore del 29 dicembre, sono stati impiegati 196 automezzi e 755 operatori di spalatura manuale. Il “tavolo neve” del Comune di Milano ha preposizionato i mezzi per una salatura completa della città anche la sera del 31 dicembre, in vista della nevicata del 1° gennaio, che non si è poi verificata. Pochi - secondo l’amministrazione comunale - gli incidenti causati ad auto e pedoni da ghiaccio e neve. “Il 28 non è stata una giornata critica per i sinistri stradali. La sera e la notte del 28 avevamo in servizio trenta pattuglie della Polizia locale, 51 tra la sera e la notte del 31, quando abbiamo rafforzato l’organico, per le maggiori richieste di pattugliamento da parte della Prefettura rispetto alle restrizioni del dpcm”, ha fatto sapere la vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo. “Nella notte del 28 ci sono stati comunicati 22 incidenti, nella notte del 29 21 incidenti, ma soltanto quattro di questi 43 incidenti (meno del dieci per cento) avevano una qualche correlazione con lo stato di salute delle strade”, ha aggiunto Scavuzzo, riferendo che in Centrale operativa sono arrivate “soltanto due chiamate di pedoni scivolati, con un decorso però abbastanza lieve. Su questo - ha concluso la vicesindaco - ci riserviamo di chiedere a Regione Lombardia, però non abbiamo avuto alcun tipo di segnalazione rispetto a un’incidentalità massiccia”. (Rem)