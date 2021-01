© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella campagna di vaccinazione "non siamo in ritardo" ed anzi "siamo molto più preparati degli altri". Lo ha evidenziato il commissario all’emergenza, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa settimanale sulla gestione dell’epidemia. A chi parla di ritardi nel piano italiano, "rispondiamo: no, siamo primi in Europa", ha aggiunto. (Rin)