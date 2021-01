© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Terza tappa del tour 'Facciamo finta che… tutto va ben'. Insieme ad Ambrogio Sparagna e l'orchestra popolare italiana a bordo di un open bus portiamo la musica per le strade di Roma, dal centro alle periferie. Grazie a Maurizio Costanzo e a Pino Strabioli per quest’iniziativa". Lo scrive in un tweet il sindaco di Roma Virginia Raggi. (Com)