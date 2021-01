Roma: Bordoni-Politi (Lega), M5s non hanno mai voluto o saputo gestire campi rom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cinque stelle per 5 anni di guai, è inutile mettersi a fare becera propaganda. Se ancora parlano di 'danni da campi rom', è perché non gli hanno mai voluti o saputi gestire. Ci domandiamo solo se hanno capito in che condizioni versa la nostra città, oppure si divertano semplicemente a mostrare la loro inconsistenza politica e amministrativa dove i risultati sono sotto gli occhi di tutti". Così in una nota i consiglieri capitolini della Lega Davide Bordoni e Maurizio Politi. (Com)