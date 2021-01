Usa: “Cnn”, in atto "pressioni" per evitare dimissioni vertici sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alti esponenti della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, legati all’amministrazione del presidente Donald Trump, hanno ricevuto nelle ore successive all’assalto al Congresso appelli affinché non lascino il proprio incarico prima dell’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. Lo riferisce la “Cnn” citando fonti vicine al dossier, secondo le quali molti rappresentanti di spicco dell’amministrazione uscente starebbero considerando le dimissioni come forma di protesta verso i fatti di Washington, dove ieri un gruppo di sostenitori di Trump ha fatto irruzione a Capitol Hill per interrompere la sessione del Congresso che aveva il compito di certificare il voto del Collegio elettorale e la vittoria di Biden alle elezioni del 3 novembre scorso. Agli uomini di Trump viene chiesto “uno sforzo volto a salvaguardare la sicurezza americana”, evitando di lasciare vacanti posti di controllo essenziali per evitare ulteriore instabilità. Altri funzionari hanno iniziato a dimettersi nelle ore successive all'assalto, esprimendo disappunto per l’incitamento di Trump verso i rivoltosi. (segue) (Nys)