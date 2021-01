Usa: segretaria ai Trasporti Chao rassegna dimissioni dopo assalto al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elaine Chao, segretaria ai Trasporti dell’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump, rassegnerà le dimissioni dal suo incarico come forma di protesta per i fatti di Washington, dove ieri un gruppo di sostenitori dell'inquilino della Casa Bianca ha fatto irruzione a Capitol Hill per interrompere la sessione del Congresso che aveva il compito di certificare il voto del Collegio elettorale e la vittoria di Biden alle elezioni del 3 novembre scorso. Lo riferisce il quotidiano “The Hill” citando una fonte vicina alla vicenda. Chao sarebbe il primo membro del gabinetto, nonché quello di più alto rango dell'amministrazione Trump, a dimettersi sulla scia dell’assalto al Congresso. "Ieri, il nostro Paese ha vissuto un evento traumatico e del tutto evitabile”, ha scritto Chao in una lettera al personale del dipartimento dei Trasporti. Chao ha ricoperto il ruolo di segretaria ai Trasporti sin dall’insediamento di Trump, dopo aver servito come segretaria del Lavoro per otto anni sotto il presidente George W. Bush. La segretaria è inoltre moglie del leader repubblicano al Senato, Mitch McConnell, che ha trascorso gran parte della giornata di ieri chiuso in un luogo sicuro e sotto scorta armata nel momento in cui i rivoltosi si introducevano a Capitol Hill.(Nys)