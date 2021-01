Vaccini: Magi (Omceo Roma) a Nova, serve protocollo per gestire dosi avanzanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Serve un protocollo per gestire le fasi della vaccinazione e che stabilisca con chiarezza cosa fare di eventuali dosi avanzanti”. Lo dichiara a Agenzia Nova Antonio Magi, presidente dell’ordine dei medici di Roma. L’argomento vaccini anticovid e soprattutto, la gestione delle fiale che contengono ciascuna 5 dosi, è quello che tiene banco. “Le fiale conservate a 75 gradi sotto zero, una volta scongelate, non possono essere ricongelate – spiega Magi-. Se non si presentano i pazienti la cui vaccinazione era programmata, cosa se ne dovrà fare delle dosi non iniettate? Vanno buttate o inoculate in persone la cui vaccinazione non era prevista?”. Entrambi i casi possono essere delle scelte ma che se non opportunamente monitorate, rischiano di creare illeciti, come ad esempio la creazione di una lista di attesa parallela e non ufficiale, oppure anche un mercato illegale con l’ulteriore rischio di mettere in circolo dosi di vaccino che, non opportunamente conservato, è inefficace o anche dannoso. (segue) (Rer)