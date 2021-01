Vaccini: Magi (Omceo Roma) a Nova, serve protocollo per gestire dosi avanzanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il protocollo -dice Magi- deve indicare con chiarezza cosa fare dei vaccini una volta interrotta la catena di conservazione”. Tutto sarà più semplice quando saranno disponibili, oltre a quello della Pfizer che deve essere conservato a 75 gradi sotto zero, vaccini che hanno esigenze di conservazione meno complesse e che potranno essere usati anche dai medici di base. Proprio loro “i medici di base -dice Magi- sono quelli che, tra i sanitari, nella seconda ondata del virus stanno pagando il prezzo più alto in termini di vite umane. Tra i decessi che ci sono stati tra i professionisti medici, registrati nella seconda ondata, la maggioranza non sono medici ospedalieri che, lavorando in reparti covid sono opportunamente protetti, ma sono medici territoriali che ancora oggi non hanno le necessarie dotazioni di protezioni individuali”. (Rer)