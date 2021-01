Usa: Amendola su assalto a Capitol Hill, tristezza ma anche orgoglio per reazione Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è grande tristezza per quanto avvenuto ieri negli Stati Uniti, ma anche orgoglio per il modo in cui ha reagito il Congresso. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, intervenendo al programma radiofonico Zapping. “C’è grande tristezza per un’istituzione che per chi crede nella democrazia liberale è sempre stata un punto di riferimento” e per la reazione dei "leader autoritari contenti di guardare quelle immagini, che hanno fatto il giro del mondo”. Allo stesso tempo, ha detto il ministro, “c’è fierezza per la reazione del Congresso, che ha risposto con forza. (…). C’è tristezza per un atto sovversivo della destra nazionalista americana ma anche orgoglio per la reazione di un'assemblea democratica che rappresenta una storia a noi molto cara”, ha concluso Amendola. (Cas)