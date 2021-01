Recovery: Amendola, Piano deve unire il Paese non dividerlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery plan "deve unire il Paese non dividerlo". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, intervenendo al programma radiofonico "Zapping". "Noi siamo un Paese che vuole che il Piano venga discusso dal Parlamento. Io credo che questo sia un Piano che riguarda la nazione e deve quindi essere a disposizione del Parlamento, inclusa l’opposizione. È un Piano che deve unire il Paese non lo deve dividere, prendersi qualche settimana di dialogo è un bene", ha aggiunto Amendola. Il Piano, ha proseguito il ministro, "deve essere il frutto delle idee di tutti quanti, questo Piano è patrimonio di tutti, non solo del governo, ma di un Paese che ha sofferto e deve rilanciarsi con queste risorse". (Cas)