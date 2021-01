Germania: Covid, per il governo possibile proroga blocco generale oltre il 31 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vigore dal 16 dicembre scorso, il blocco generale attuato dalla Germania per contenere la diffusione del coronavirus potrebbe essere prorogato oltre la scadenza del 31 gennaio. Sarà determinante l'andamento dei contagi. In base agli ultimi dati, potrebbero essere necessarie fino a 15 settimane per raggiungere l'obiettivo del governo federale, ossia abbattere l'incidenza settimanale del Covid-19 al di sotto di quota 50. È quanto dichiarato dal capo di gabinetto della Cancelleria federale, Helge Braun, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “N-tv”. Per Braun, la recrudescenza della pandemia registrata in Germania negli ultimi mesi e la severità delle restrizioni anticontagio in vigore è stata causata da delle “omissioni di ottobre”. In particolare, Braun ha fatto riferimento alla videoconferenza che, allora, la cancelliera tedesca Angela Merkel tenne coi primi ministri dei Laender. L'obiettivo dei colloqui era valutare la situazione della pandemia e decidere nuove misure anticontagio. Merkel spinse per norme severe, ma la proposta si arenò sull'opposizione dei capi di governo di alcuni Stati tedeschi. A quel tempo, ha sottolineato il capo di gabinetto della Cancelleria federale, la seconda ondata del coronavirus “era già riconoscibile” in Germania. (Geb)