Francia: premier Castex, 45 mila vaccinati negli ultimi cinque giorni

- In questi ultimi cinque giorni in Francia sono state vaccinate 45 mila persone. Lo ha annunciato il primo ministro francese, Jean Castex. "Entro fine gennaio le quantità ricevute di vaccino ci permetteranno di essere in grado di vaccinare almeno un milione di persone", ha detto il capo del governo. Castex ha poi annunciato l'apertura della campagna vaccinale alle persone portatrici di handicap che risiedono negli istituti specializzati. Nel corso della conferenza stampa il primo ministro ha poi commentato le critiche rivolte al governo per la lentezza con cui è cominciata la campagna. "Si, il nostro programma di vaccinazione è cominciato più lentamente rispetto ad altri Paesi", ha ammesso Castex, aggiungendo però che adesso è necessario "guadagnare tempo e andare più velocemente". Il premier ha poi affermato che la Francia ha pre-ordinato più di 200 milioni di vaccini che saranno "consegnati durante il 2021".Il primo ministro ha poi dichiarato che il vaccino potrà essere somministrato alle persone con più di 75 anni a partire dal 18 gennaio.(Frp)