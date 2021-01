Recovery: bozza, estensione superbonus del 110 per cento fino al 31 dicembre del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il patrimonio privato, è prevista l’estensione della misura del superbonus del 110 per cento al 31 dicembre del 2022 per il completamento dei lavori nei condomini e al 31 dicembre del 2023 per gli IACP e per gli 10 interventi di messa in sicurezza antisismica. E' quanto si legge nelle linee di indirizzo per la bozza del Recovery plan da sottoporre al Cdm. E’ anche potenziato lo stanziamento per gli interventi di efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici pubblici delle aree metropolitane.(Rin)