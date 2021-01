Usa: eurodeputati, pronti a lavorare per alleanza democrazie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo è pronto a lavorare mano nella mano con il Congresso degli Stati Uniti per promuovere un'alleanza di democrazie di fronte al governo autoritario. Lo hanno dichiarato in una nota congiunta il presidente della commissione per gli Affari esteri del Parlamento europeo, il popolare tedesco David McAllister, il presidente della delegazione del Parlamento Ue per le relazioni con gli Stati Uniti, il popolare polacco, Radoslaw Sikorski, e il relatore permanente per gli Stati Uniti della commissione per gli Affari esteri, il socialista croato, Tonino Picula. "Accogliamo con favore la decisione presa dal Congresso degli Stati Uniti di certificare formalmente la vittoria del presidente eletto Joe Biden e attendiamo con impazienza una transizione ordinata il 20 gennaio. Abbiamo seguito i deplorevoli eventi di Capitol Hill con grande preoccupazione e ci rammarichiamo per la perdita di vite umane e l'attacco a una delle più antiche democrazie del mondo", hanno affermato. "La decisione presa dal popolo degli Stati Uniti deve essere rispettata. Il Parlamento europeo è pronto a lavorare mano nella mano con il Congresso degli Stati Uniti per promuovere un'alleanza di democrazie di fronte al governo autoritario", hanno aggiunto. "Attendiamo con impazienza un nuovo capitolo nelle relazioni Ue-Usa che darà nuovo impulso alla nostra agenda transatlantica su questioni cruciali come il cambiamento climatico, il multilateralismo, la sicurezza e il commercio", hanno concluso. (Beb)