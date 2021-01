Slovenia: Covid, scuole e asili chiusi fino al 18 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole e gli asili della Slovenia rimarranno chiusi fino al 18 gennaio per contenere i contagi da Covid-19. Lo ha annunciato il governo di Lubiana dopo la riunione odierna del Consiglio dei ministri. La maggior parte delle restrizioni adottate nell'ambito dell'emergenza coronavirus saranno prorogate in Slovenia almeno per i prossimi giorni. Gli impianti sciistici del Paese dovranno chiudere nuovamente domani, mentre sono state adottati leggere cambiamenti per gli ingressi in territorio sloveno.(Seb)