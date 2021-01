Usa: von der Leyen, eventi Capital Hill spaventosi, Ue si attende 4 anni fruttuosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che è successo ieri a Washington "è tanto spaventoso quanto oltraggioso" e dopo quattro anni "molto aridi" l'Unione europea aspetta ora 4 anni "fruttuosi di dialogo e collaborazione". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Tuttavia, il fatto che nella stessa notte Joe Biden sia stato confermato come prossimo presidente statunitense mostra quanto sia resiliente la democrazia americana", ha dichiarato. "Joe Biden ha ora un compito arduo davanti a sé. Deve portare pace e unità; deve superare profonde divisioni e deve affrontare le grandi questioni del futuro: superare la pandemia, come affrontare la crisi economica globale a seguito di questa pandemia, come proteggere il nostro pianeta dai cambiamenti climatici, come far progredire la digitalizzazione e soprattutto tutto, come rafforzare la democrazia", ha aggiunto. "L'Europa è pronta a lavorare a stretto contatto con il nuovo presidente americano su tutte queste questioni. Dopo questi quattro anni molto aridi che abbiamo vissuto, aspettiamo ora quattro anni fruttuosi di dialogo, cooperazione e buona collaborazione", ha concluso. (Beb)