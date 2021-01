© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: coronavirus, premier Suga proclama lo stato di emergenza - Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha formalmente proclamato lo stato di emergenza nell'area metropolitana di Tokyo e nelle prefetture limitrofe, in risposta all'aumento dei casi di contagio da coronavirus. La dichiarazione di emergenza, che diverrà effettiva a partire da domani, 7 dicembre, è stata annunciata dal capo del governo con un "forte senso di crisi"; Suga ha ribadito la volontà del suo governo di giungere in sicurezza all'appuntamento delle Olimpiadi estive di Tokyo. Per la prima volta, ieri, il numero dei casi giornalieri registrati nel Paese ha superato la soglia di 7mila, oltre 2.400 dei quali nella sola Tokyo. Suga ha però escluso, almeno per il momento, l'estensione dello stato di emergenza anche alle prefetture di Osaka e Aichi, due aree fortemente urbanizzate del paese. Il premier ha promesso di migliorare la situazione epidemiologica del paese nell'arco di un mese. (segue) (Res)