- India: in corso revisione Omc, Cina esprime preoccupazione per controlli su investimenti - La Cina, in sede di Consiglio di revisione della politica commerciale (Tprb) dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), ha espresso “profonda preoccupazione” per i recenti cambiamenti introdotti dall’India alle norme sugli investimenti esteri. Lo riferisce il quotidiano “The Times of India”. La revisione periodica dell’India, prevista come per tutti gli altri Paesi membri, con intervalli diversi, è iniziata ieri a Ginevra e si concluderà domani. I verbali vengono pubblicati di consueto dopo sei settimane. Si attendono le osservazioni conclusive del presidente del Tprb, Harald Aspelund, mentre è stato pubblicato il rapporto indipendente della segreteria, secondo il quale rispetto alla revisione precedente, del 2015, “non ci sono stati grandi cambiamenti nella formulazione e attuazione delle politiche commerciali” indiane. L’India “ha implementato numerose misure per facilitare il commercio”, ma la politica commerciale è rimasta largamente invariata” così come “la struttura tariffaria di base”. L’India, inoltre, “mantiene proibizioni e restrizioni alle esportazioni”, “continua a essere un utilizzatore attivo di misure anti-dumping”, a “fornire numerosi incentivi” alla produzione domestica e all’export, a “mantenere controlli sui prezzi”. Anche riguardo agli investimenti esteri diretti vengono rilevati “pochi cambiamenti”. La preoccupazione espressa da Pechino fa riferimento alla stretta di Nuova Delhi sugli investimenti esteri e la sicurezza informatica seguita alle tensioni che si sono riaccese nella scorsa primavera al confine con la Cina, nel settore occidentale della linea di controllo effettiva (Lac), la zona contesa. (segue) (Res)