I fatti del giorno - America latina

- Venezuela: Ue, Guaidó interlocutore rilevante nel Paese - L'Unione europea riconosce l'Assemblea nazionale venezuelana e Juan Guaidó come interlocutori rilevanti con cui continuerà a lavorare per arrivare a una soluzione alla crisi nel Paese. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano, che ha ricordato che l'Ue non riconosce le elezioni legislative effettuate a dicembre. "Noi consideriamo Juan Guaidó e i membri dell'ultima assemblea eletta democraticamente, che è l'assemblea uscente, come interlocutori particolarmente rilevanti con i quali continueremo a lavorare per cercare una soluzione stabile e pacifica alla crisi venezuelana", ha sottolineato Strano. (segue) (Res)