- Colombia: coronavirus, a Bogotà livello occupazione terapie intensive critico - Il livello di occupazione delle unità di terapia intensiva destinate alla Covid-19 nella capitale colombiana Bogotà ha superato il limite stabilito dal ministero della Salute; cosa che potrebbe far scattare ulteriori misure di contenimento per frenare la diffusione del virus. Secondo l'osservatorio sanitario Saludata ieri il livello di occupazione delle terapie intensive era dell’81,8 per cento, 2,5 punti percentuale in più rispetto a lunedì quando era del 79,3 per cento. Il livello limite fissato dal ministero della Salute è del 70 per cento, superato il quale è necessario ordinare misure restrittive. (segue) (Res)