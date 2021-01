I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cile: ministri Agricoltura e Presidenza verso la Costituente, Pinera procede a nuove nomine - Antonio Walker e Cristian Monckeberg hanno rassegnato le dimissioni da ministro dell'Agricoltura e della Presidenza del Cile, per presentarsi come candidati all'Assemblea incaricata di riscrivere la Costituzione. L'Agricoltura passerà nelle mani di Maria Emilia Undurraga, del partito conservatore Evopoli, mentre la Presidenza sarà guidata dal numero due, Juan José Ossa. L'uscita dal governo del presidente Sebastian Pinera si produce quattro giorni prima della scadenza del termine utile per correre alle elezioni dell'11 aprile. Una decisione che allunga la serie di rimpasti nell'esecutivo e che mette fine alle speculazioni circolate negli ultimi giorni proprio sulla decisione di vari esponenti di governo di voler investire nella imminente campagna elettorale. (segue) (Res)