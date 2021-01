I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: controlli Nas nelle Rsa a Roma, verifiche su 104 strutture di cui 8 irregolari - Sono state complessivamente 104 le strutture sanitarie e socio-assistenziali, come Residenze sanitarie assistite e di lungodegenza, case di riposo, comunità alloggio, controllate dai carabinieri del Nas di Roma all’interno del perimetro territoriale di loro competenza. Il controllo si è concentrato nel periodo delle festività natalizie ed ha riguardato anche il rispetto delle normative anti covid. Tra le 104 strutture verificate, in 8 casi sono stati riscontrati illeciti e, tra questi, in un solo caso, l’illecito aveva natura penale. In quest’ultimo caso, riconducibile ad un comune a sud est della Capitale, è stato necessario anche chiudere la struttura e trasferire gli anziani che erano ospitati, in altre strutture o sono stati affidarli ai parenti. (segue) (Rer)