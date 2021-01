© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Regione Lazio, alle ore 12 vaccinate 45.791 persone, primi in Italia per numero dosi - Alle ore 12 nel Lazio sono state vaccinate 45.791 persone contro il Covid: prima Regione italiana per numero di dosi somministrate. Lo comunica l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. (segue) (Rer)