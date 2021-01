I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Campidoglio: Aula si riunisce 12, 14 e 15 gennaio, martedì mozione su poteri Roma Capitale - L'Assemblea capitolina si riunirà per le prossime sedute martedì 12 gennaio, giovedì 14 gennaio e venerdì 15 gennaio, dalle 14 alle 19. Verranno esauriti gli atti non analizzati e votati nell'ultima seduta. Tra i documenti in discussione una delibera inerente ad alcune modifiche sui canoni di suolo pubblico (Osp e Cosap) e un'altra sui confini e la delimitazione dei municipi VII e VIII. Nell'ultima mezzora del consiglio del 12 gennaio verrà trattata la mozione sui poteri speciali di Roma Capitale. È quanto è stato definito oggi nella conferenza dei capigruppo capitolini che ha stabilito come termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorni sulle proposte di delibera le ore 12 di martedì 12 gennaio. (segue) (Rer)