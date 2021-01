I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: 57enne positivo al Covid si stacca ossigeno e scappa dal Gemelli, denunciato - Si stacca dalla bombola d'ossigeno a cui era collegato perchè affetto da Covid e fugge dal policlinico Gemelli di Roma dove era, non solo ricoverato, ma anche ristretto in quarantena. Per questo è scattata la segnalazione e i Carabinieri della stazione Roma Città Giardino, dopo poco tempo, hanno rintracciato il 57enne romano e incensurato, nella sua abitazione di via Monte Senario. Attivato il personale sanitario, intervenuto con l’equipaggiamento necessario al trasporto in sicurezza, per l’uomo sono scattati il trasferimento al San Filippo Neri e la denuncia a piede libero per la violazione della quarantena obbligatoria. (Rer)