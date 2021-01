Usa: Biden nomina Vanita Gupta come procuratrice generale associata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ha nominato Vanita Gupta come procuratrice generale associata, aprendole la strada quale prima donna afroamericana a ricoprire questo ruolo. Lo ha riferito il futuro capo della Casa Bianca sul sito ufficiale della sua squadra di transizione. Gupta, che è stata sostituto procuratore generale, è presentata da Biden come "uno dei più noti e rispettati avvocati per i diritti civili in America", che ha trascorso la sua carriera "combattendo con successo per una maggiore equità nel nostro sistema giudiziario e promuovendo i diritti e la dignità di ogni cittadino statunitense". (Nys)