Credito: Zanettin (FI), Gualtieri chiarisca su acquisto crediti deteriorati Unicredit da parte di Amco

- Secondo indiscrezioni rese note dall'agenzia Reuters, per agevolare il matrimonio con il Montepaschi, "il Mef sta studiando di rilevare attraverso Amco (100 per cento controllata dal Tesoro) circa 14 miliardi di crediti deteriorati Unicredit". Lo segnala in una nota Pierantonio Zanettin, deputato di Forza Italia. "Come già è stato segnalato nel corso di una audizione in commissione parlamentare di inchiesta sulle banche e sul sistema finanziario del 24 novembre scorso, Amco starebbe falsando il mercato degli Npl, praticando prezzi non giustificati", evidenzia Zanettin in una interrogazione presentata oggi al ministro Gualtieri per sapere se le indiscrezioni trovino conferma, ed, in caso di risposta positiva, se l'eventuale acquisto di crediti deteriorati UniCredit da parte di Amco avrà luogo a prezzo di mercato o di favore. "In tale occasione l'audito citò come esempio l'acquisto di crediti deteriorati di Credit Agricole ad un sovrapprezzo del 20 per cento. Da tempo Amco è attesa di essere audita in commissione Banche, ma finora l'audizione non ha avuto luogo per le continue richieste di rinvio da parte dell'amministratore delegato", conclude. (Com)