Lombardia: Rozza (Pd), stanziamento Regione per impianti fotovoltaici in Erp ridicolo, si usi ecobonus governativo

- "Bolognini e la Lega anzichè continuare a fingere di occuparsi delle periferie utilizzino l'ecobonus del 110 per cento previsto dal governo". Così la consigliera regionale del Pd, Carmela Rozza, commenta in una nota la decisione della giunta lombarda di stanziare 8 milioni di euro per gli impianti fotovoltaici delle case Aler. "È una vergogna che la Regione - sottolinea Rozza- continui a ignorare che il governo ha varato con il decreto Rilancio un ecobonus del 110 per cento per questo genere di interventi che copre tutte le spese e potrebbe coprire tutto il patrimonio pubblico. Stanziare una cifra che potrà bastare per 2000 alloggi su un totale di 100 mila presenti in Lombardia è a dir poco ridicolo. Significa continuare a fare finta di occuparsi del degrado delle case popolari, che solo a Milano sono 70 mila e la cui responsabilità spetta alla Regione e di cui la Regione stessa non si occupa da 30 anni. La Regione prenda finalmente atto della bontà dell'ecobonus e lo utilizzi".(com)