Usa: Zuckerberg, Trump bandito a tempo indefinito da Facebook e Instagram

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sarà bandito a tempo indefinito da Facebook e Instagram. Lo ha annunciato in un post il fondatore e amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, dopo che ieri gli account del capo della Casa Bianca sono stati sospesi a seguito dell’irruzione di sostenitori trumpiani nel Campidoglio, dove era in corso la sessione del Congresso a camere congiunte per la ratifica della vittoria del democratico Joe Biden alle elezioni dello scorso 3 novembre. “Crediamo che i rischi di permettere al presidente di continuare a usare il nostro servizio durante questo periodo siano semplicemente troppo grandi. Per questo, abbiamo esteso a tempo indefinito il blocco che avevamo già imposto sui suoi account Facebook e Instagram, almeno per le prossime due settimane finché non sarà completata una transizione pacifica del potere”, ha scritto Zuckerberg. Ieri anche Twitter ha deciso di sospendere l’account di Trump per 12 ore. (Nys)