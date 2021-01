Bulgaria: Borisov, presidente Radev non sfrutti pandemia per cambiare data elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bulgaro, Rumen Radev, non dovrebbe sfruttare gli sviluppi della situazione pandemica come scusa per cambiare la data delle elezioni parlamentari. Lo ha detto il primo ministro di Sofia, Bojko Borisov, durante una conferenza stampa della task force nazionale contro il coronavirus ribadendo che la data per la prossima tornata elettorale resta quella del 28 marzo. Borisov ha detto che la Bulgaria si sta preparando per le elezioni chiedendo la vaccinazione immediata di quante più persone possibili contro il coronavirus, compresi i medici di base. Borisov ha risposto alla dichiarazione del presidente Radev, secondo cui lo stesso premier e Delyan Peevski, deputato del Movimento per i diritti e le libertà (Mrf) e influente editore e uomo d'affari, sono alleati. Il presidente ha detto che "Borisov è un confidente del presidente turco Erdogan, che ha inviato un messaggio di saluto alla recente conferenza dell'Mrf". Borisov ha sottolineato che "nessuno dovrebbe giocare la carta etnica, soprattutto con il Movimento per i diritti e le libertà e il presidente turco Erdogan: chiunque non conosca la storia del risveglio nazionale bulgaro dovrebbe essere più attento nelle sue dichiarazioni”. Il capo di governo bulgaro ha quindi negato qualsiasi collegamento con l'Mrf. "Il presidente Erdogan mi chiama amico, ma è così che mi chiamano anche gli altri presidenti balcanici", ha spiegato ancora Borisov rimarcando la grande importanza dell'accordo tra Bulgaria e Turchia relativo all’immigrazione e la presenza delle imprese turche nel Paese.(Seb)