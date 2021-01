Recovery: Giacomoni (FI), creazione Fondo sovrano italiano tra priorità per sostenere nostre imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La creazione di un Fondo sovrano italiano "rientra tra le priorità contenute nel documento sul Recovery Fund presentato oggi in conferenza stampa da Forza Italia". Lo annuncia, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro e promotore, con apposite iniziative legislative, della realizzazione di questo nuovo strumento economico. "Nel nostro Ricovery plan, infatti - specifica Giacomoni - si legge che 'La riforma del fisco va accompagnata, pur non rientrando nelle specifiche condizioni del Recovery, da alcune misure fondamentali per sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane. Sulla scorta della positiva esperienza dei Piani individuali di risparmio (Pir), va dunque sostenuta l'idea della creazione di un Fondo sovrano italiano che non preveda alcuna tassa sui risparmi che vengono investiti nell'economia reale. Grazie al sostegno del Fondo sovrano, le nostre imprese avranno la possibilità di diventare più resilienti soprattutto in ambito internazionale, evitando così il pericolo di essere preda di gruppi stranieri'. Insomma - prosegue l'esponente azzurro -, Forza Italia è attenta alle necessità delle imprese e offre degli strumenti innovativi affinché gli italiani non investano più solo nel debito del Paese ma inizino ad investire sulla crescita. Le potenzialità del Fondo sovrano sono enormi, così come i benefici per il sistema produttivo e per i risparmiatori. Lo ha compreso anche questo governo, tuttavia l'atavica lentezza nel predisporre i dovuti accorgimenti normativi ne stanno impedendo l'attuazione concreta. Forza Italia vuole abbandonare questa logica del rinvio e della lentezza proprio per dare slancio al Paese, liberando tutte le energie in grado di farlo crescere e - conclude - mettendo in sinergia i due punti di forza dell'Italia: il risparmio delle famiglie e la creatività delle nostre Pmi".(Com)