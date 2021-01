Russia-Germania: Nord Stream 2 AG accoglie con favore creazione Fondo tutela partecipanti al progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nord Stream 2 Ag, operatore del progetto di costruzione del gasdotto Nord Stream 2, accoglie con favore la creazione di un fondo ambientale grazie al quale dovrebbero essere tutelati gli interessi dei partecipanti alla costruzione del gasdotto. Lo ha dichiarato all'agenzia "Tass" l'ufficio stampa dell'operatore del progetto. "La Fondazione contribuirà al raggiungimento degli obiettivi climatici della Germania, oltre a sostenere il completamento della costruzione del gasdotto Nord Stream 2 per garantire forniture affidabili di gas naturale, attraverso attività operative temporanee", ha dichiarato l'ufficio stampa. Il parlamento del Meclemburgo-Pomerania anteriore ha approvato la proposta del governo del Land tedesco per istituire una fondazione pubblica, tra i cui obiettivi rientra il sostegno al completamento del gasdotto Nord Stream 2, in realizzazione tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. Come riferisce il quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung", la fondazione è "orientata al bene comune" e si propone di promuovere progetti nel campo della tutela dell'ambiente, della natura e del clima. Tuttavia, l'ente può divenire "attivo anche sul piano commerciale". In particolare, la fondazione prevede di acquistare componenti e macchine necessari per il completamento del Nord Stream 2. L'obiettivo è aggirare le nuove sanzioni che gli Stati Uniti minacciano di adottare contro le persone fisiche e giuridiche parte del progetto.(Rum)