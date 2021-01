Municipio Roma X: Bordoni (Lega), raccolta rifiuti porta a porta saltata, serve intervento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da Casal Palocco, nel Municipio X, l'Ama è quotidianamente interessata dalle molteplici segnalazioni dei residenti indignati, ma non è più in grado di fronteggiare la situazione. Tutto il sistema della raccolta è ridotto a bonifiche estemporanee dove non si bada più alla differenziazione dei rifiuti. Insomma, il porta a porta è un flop clamoroso e, non essendo più effettuato, molti utenti abbandonano la spazzatura lungo le vie di passaggio, generando una condizione di forte degrado". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Gli unici controlli sono ormai affidati al Consorzio che, con il suo presidente Fabio Pulidori, le sta tentando tutte per sollecitare i necessari interventi. Turni di raccolta che saltano e rifiuti che rimangono nei mastelli per giorni, se non addirittura per settimane - aggiunge -. Nell'entroterra del Municipio X si rischia così una grave emergenza igienico-sanitaria: doveroso da parte mia aver richiesto la convocazione urgente di una Commissione, mentre sto preparando una interrogazione per capire in che termini la sindaca e il suo assessore competente intendano riprogrammare i passaggi di Ama affinché garantisca il servizio sull'intera area. Le periferie sono in cima alla nostra agenda e non arretreremo nell'assicurare una presenza costante sul territorio", conclude. (Com)