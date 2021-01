Cina: Borrell, Ue chiede immediato rilascio attivisti arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea chiede l'immediato rilascio dei 53 attivisti pro democrazia arrestati ad Hong Kong. Lo ha dichiarato, a nome dell'Ue, l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Le autorità di Hong Kong hanno arrestato oltre 50 persone il 6 gennaio 2021 con accuse, ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale (Nsl), che riguardano lo svolgimento nel luglio 2020 di elezioni primarie pro-democrazia volte a identificare i candidati per le prossime elezioni del Consiglio legislativo. Tra gli arrestati figurano ex legislatori dell'opposizione e attivisti della società civile. "Questi arresti penalizzano l'attività politica che dovrebbe essere del tutto legittima in qualsiasi sistema politico che rispetti i principi democratici di base. Sono l'ultima indicazione che la legge sulla sicurezza nazionale viene utilizzata dalle autorità di Hong Kong e del continente per soffocare il pluralismo politico a Hong Kong e l'esercizio dei diritti umani e delle libertà politiche che sono protetti dalla legge di Hong Kong e dal diritto internazionale", ha dichiarato Borrell. "L'Ue chiede l'immediato rilascio degli arrestati. L'Ue esorta le autorità a rispettare lo sato di diritto, i diritti umani, i principi democratici e l'elevato grado di autonomia di Hong Kong in virtù del principio "Un paese, due sistemi", sancito dalla Legge fondamentale di Hong Kong e in linea con gli obblighi nazionali e internazionali", ha concluso Borrell. (Beb)