Messico-Usa: Lopez Obrador critica "censura" a Trump su reti sociali

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha criticato gli interventi di "censura" delle reti sociali, protagoniste mercoledì del congelamento di alcuni profili del presidente Usa, Donald Trump. "Una cosa che non mi è piaciuta ieri", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza conferenza stampa, è "la censura. Non mi piace che nessuno sia censurato e gli sia tolto il diritto a trasmettere messaggi, su Twitter o su Facebook". "Non sono d'accordo su questo", ha sottolineato il presidente. "Dobbiamo autolimitarci, tutti, e garantire la libertà", ha proseguito il presidente stigmatizzando il meccanismo secondo cui "ti censuro e non puoi più trasmettere. Noi siamo a favore delle libertà. Una delle cose più importanti degli ultimi tempi, una rivoluzione, è stata proprio il fatto che con le reti sociali si sono garantite le libertà. La gente ha potuto comunicare liberamente, senza censura", si è inaugurata "la comunicazione circolare, e non possono essere fatti passi indietro", ha sottolineato Lopez Obrador. (segue) (Mec)