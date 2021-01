Messico-Usa: Lopez Obrador critica "censura" a Trump su reti sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di mercoledì, facebook e Twitter avevano rimosso un videomessaggio pubblicato da Trump e bloccato per la prima volta in assoluto gli account del presidente. Una decisione che seguiva l'irruzione al Congresso federale di sostenitori del presidente, che come Trump contestano l'esito delle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre. Nel video Trump esortava i suoi sostenitori ad abbandonare Capitol Hill e a manifestare pacificamente, e ribadiva il suo sostegno alle forze dell'ordine. Trump ribadiva però anche la sua convinzione che le elezioni del 3 novembre scorso, vinte dal suo avversario Joe Biden, siano state macchiate da frodi e irregolarità. Oggi il fondatore e amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, ha detto che il profilo di Trump sarà bandito a tempo indefinito da Facebook e Instagram. “Crediamo che i rischi di permettere al presidente di continuare a usare il nostro servizio durante questo periodo siano semplicemente troppo grandi. Per questo, abbiamo esteso a tempo indefinito il blocco che avevamo già imposto sui suoi account Facebook e Instagram, almeno per le prossime due settimane finché non sarà completata una transizione pacifica del potere”, ha scritto Zuckerberg. (Mec)