Umbria: Bianconi (Misto), difendere risorse acqua da multinazionali e stranieri

- "Credo fermamente che l’acqua, come l’aria, siano beni primari per eccellenza e, come tali, debbano essere tutelati, difesi e valorizzati da tutte le istituzioni, al fine unico ed ultimo di perseguire il bene comune. E’ indispensabile che un bene di prima necessità come questo resti accessibile a tutti con la consapevolezza che, trattandosi di un bene prezioso, la sua gestione debba essere attenta, sostenibile e mai speculativa”. Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale Vincenzo Bianconi (Misto) evidenziando che “si tratta di una risorsa limitata, dunque un patrimonio da tramandare anche alle future generazioni. Questo è per me il punto di partenza da seguire per ogni successivo ragionamento, senza se e senza ma, sia che la gestione sia pubblica, affidata a società partecipate o a privati”. Per Bianconi “quando un bene così prezioso viene concesso in uso a privati occorre mettere in campo azioni di controllo efficaci, atte a certificare che l’interesse pubblico per il bene comune è e resti al primo posto. Il privato deve operare a fronte di un adeguato compenso ma è ovvio che altrettanto adeguata deve essere la sostenibilità del processo produttivo per la ottimale tutela e gestione della risorsa e la ricaduta economica da questa generata per la comunità locale". (segue) (Ren)