Umbria: Bianconi (Misto), difendere risorse acqua da multinazionali e stranieri (2)

- Bianconi ha continuato: "Non possiamo più permetterci, come purtroppo è avvenuto ed avviene in molte parti della nostra regione, che multinazionali o imprese straniere, invece di investire in maniera sostenibile e portare ricchezza alla nostra Umbria, sfruttino le nostre risorse naturali, di know how e le nostre professionalità depredando e spogliando la nostra terra”. Quindi ha aggiunto: “l’Umbria può veramente divenire anche per le future generazioni un gran bel posto dove nascere, crescere, lavorare ed invecchiare ma, per farlo, occorre il coraggio di ripartire dagli Umbri, dalle comunità locali, per poi inseguire con coraggio una visione strategica di futuro sostenibile per il bene comune di oggi e di domani. Per fare questo, non si può che ripartire dall’acqua e dalla terra quali emblemi della nostra identità e valori". Infine l'esponente del gruppo misto nel consiglio regionale umbro ha concluso: "Spero che tutti i rappresentanti delle Istituzioni, a qualsiasi livello, eserciteranno su questi argomenti il loro ruolo ed influenza per un solo fine: fare il bene dell’Umbria” (Ren)