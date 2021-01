Confermata l'elezione di Biden dopo l'assalto al Congresso, Trump bandito da Facebook e Instagram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sarà bandito a tempo indefinito da Facebook e Instagram. Lo ha annunciato in un post il fondatore e amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, dopo che ieri gli account del capo della Casa Bianca sono stati sospesi a seguito dell’irruzione di sostenitori trumpiani nel Campidoglio, dove era in corso la sessione del Congresso a camere congiunte per la ratifica della vittoria del democratico Joe Biden alle elezioni dello scorso 3 novembre. “Crediamo che i rischi di permettere al presidente di continuare a usare il nostro servizio durante questo periodo siano semplicemente troppo grandi. Per questo, abbiamo esteso a tempo indefinito il blocco che avevamo già imposto sui suoi account Facebook e Instagram, almeno per le prossime due settimane finché non sarà completata una transizione pacifica del potere”, ha scritto Zuckerberg. Ieri anche Twitter ha deciso di sospendere l’account di Trump per 12 ore.Il Congresso federale ha confermato il voto dei grandi elettori in favore del presidente eletto Biden, ultimo passaggio formale prima dell'insediamento del leader democratico alla Casa Bianca. La certificazione segue la bocciatura da parte del Senato e della Camera di una serie di mozioni avanzate da parlamentari repubblicani, che si opponevano alla certificazione delle elezioni del 3 novembre scorso negli Stati di Arizona, Pennsylvania e Wisconsin. Il vicepresidente Usa, Mike Pence, ha annunciato poco dopo le ore 3.40 di questa mattina che il presidente eletto Joe Biden ha vinto la presidenza, ponendo fine a una lunga seduta che era stata drammaticamente interrotta dall'irruzione di manifestanti pro-Trump a Capitol Hill.E' di quattro morti e almeno 52 arresti il bilancio dell'assalto, secondo i dati forniti dal capo del dipartimento di Polizia metropolitana di Washington, Robert Contee. Quest'ultimo ha definito "vergognose" le violenze di ieri, durante una conferenza stampa a fianco della sindaca democratica di Washington, Muriel Bowser.L'irruzione dei manifestanti ha causato l'evacuazione di entrambe le Camere del Congresso. Una donna è stata uccisa da agenti di polizia durante l'irruzione e altre tre persone - una donna e due uomini - sono deceduti per non meglio precisate "emergenze mediche separate" nel corso della violenta manifestazione. Durante le proteste sono rimasti feriti anche 14 agenti di polizia.Alcuni funzionari della Casa Bianca avrebbero inoltre discusso telefonicamente e tramite messaggi la possibilità di evocare il 25mo emendamento della Costituzione Usa per rimuovere forzosamente il presidente Trump dal suo incarico. Secondo il quotidiano "The Hill", l'ipotesi sarebbe stata sollevata da un gruppo limitato di funzionari, e almeno per il momento non avrebbe interessato anche funzionari a livello di gabinetto. Una fonte della Casa Bianca citata dal quotidiano precisa anche che il vicepresidente Mike Pence non è stato consultato né informato delle discussioni in merito all'ipotetica rimozione di Trump, che dovrà comunque lasciare la Casa Bianca entro la fine del mese. Il 25mo emendamento della Costituzione Usa prevede che il vicepresidente Usa possa assumere i poteri al posto del presidente, nel caso quest'ultimo muoia, si dimetta o venga rimosso dal suo incarico. Tale procedura di rimozione deve essere approvata dalla maggioranza del governo e dal vicepresidente, e notificata al Congresso. La Costituzione prevede che la Camera dei rappresentanti si esprima con un voto a maggioranza qualificata di due terzi, nel caso il presidente si opponga alla propria rimozione dall'incarico. Il ricorso al 25mo emendamento della Costituzione contro il presidente Trump è stata invocata più volte dai Democratici, sia durante le indagini sul "Russiagate", sia lo scorso ottobre, quando il presidente ha contratto il coronavirus. (Nys)