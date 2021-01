Recovery: Tajani (FI), governo si divide per poltrone, noi abbiamo proposte concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il governo "si divide per trattare sulle poltrone partecipando al teatrino della politica, noi abbiamo presentato un progetto di proposte concrete per rilanciare il nostro Paese utilizzando non soltanto il Recovery fund, ma anche tutti gli altri strumenti comunitari. Una straordinaria opportunità che non possiamo perdere". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, in una dichiarazione al Tg1. (Rin)