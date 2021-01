Campania: Gasparri (FI), fare chiarezza su casi Covid a ospedale Ruggi di Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dal 3 gennaio si è registrata una diffusione generale dell'infezione Covid nel reparto neurologia dell’ospedale Ruggi di Salerno che ha riguardato in 2 giorni 17 pazienti, 12 infermieri e 4 medici (ma sono in corso altre verifiche con tamponi). Tutto questo dovrebbe far riflettere l'azienda, le direzioni, la Regione Campania sulla mancanza di adeguate misure di prevenzione, in particolare i percorsi dal pronto soccorso (ancora si adopera il tampone antigenico invece del molecolare, pur essendo ben nota la sua bassa sensibilità), lo screening periodico intensivo degli operatori sanitari (tamponi molecolari settimanali sempre e non solo se vi è un caso infetto o sintomi), e altro. È un caso di chiusura di un reparto che non ha normalmente a che fare con casi Covid e di cui non si sta parlando. Con una interrogazione parlamentare chiedo alle autorità nazionali di intervenire sulla Regione Campania che appare inerte anche di fronte all’emergenza Ruggi”. Lo ha dichiarato in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. (Ren)